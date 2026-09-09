Informations pratiques

Troyes

Je n’aime pas le classique mais avec Alex Vizorek j’aime bien

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 34 – 34 – 39 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-07 20:00:00

fin : 2027-04-07

Date(s) :

2027-04-07

Déjà 15 ans, que le disque Je n’aime pas le Classique, mais ça j’aime bien s’est imposé comme compilation phare du répertoire classique.



Avec une toute première adaptation sur scène orchestrée par Gaspard Proust et ovationnée par la presse et le public, c’est désormais Alex Vizorek, humoriste, comédien et animateur belge, qui s’érige en maître de cérémonie.



Après l’immense succès de son premier spectacle consacré à l’art dans Alex Vizorek est une œuvre d’art , c’est désormais à la musique classique qu’il s’attaque.



Accompagné pour l’occasion de musiciens classiques de renoms, tels que Luka Faulisi ou Simon Ghraichy, il décortiquera avec humour et bienveillance les plus grandes œuvres classiques, entre pédagogie et vérités historiques.



Grâce à lui, grâce à eux, nul doute que même si vous n’aimez pas le classique, ça, vous aimerez !



Un moment suspendu et unique pour le public qui assistera à un magnifique concert et plus encore… .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Je n’aime pas le classique mais avec Alex Vizorek j’aime bien Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne