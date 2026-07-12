Je pêche en float tube ! Chanteloup-les-Bois
mercredi 23 septembre 2026 · Chanteloup-les-Bois
Informations pratiques
Chanteloup-les-Bois
Je pêche en float tube !
Étang de Péronne Chanteloup-les-Bois Maine-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23 17:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Bienvenue à l’activité Je pêche en float tube !
Découvrez une nouvelle façon de pêcher en prenant place à bord d’un float tube. Vous apprendrez à utiliser ce mode de déplacement en toute sécurité, à maîtriser les techniques de pêche adaptées et à explorer les meilleurs postes. Cette animation est idéale pour découvrir de nouvelles sensations, perfectionner votre pratique et profiter d’un moment privilégié au plus près de la nature.
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Étang de Péronne Chanteloup-les-Bois 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09 secretariat@fedepeche49.fr
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English :
L’événement Je pêche en float tube ! Chanteloup-les-Bois a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais