Chanteloup-les-Bois

Les midinettes de Jacques Hadjaje Tournée des Villages de la TRPL

Théâtre de verdure de la grande fontaine Chanteloup-les-Bois Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 20:30:00

fin : 2026-07-19 22:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Dans le cadre de sa Tournée des Villages, la Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté (TRPL) sillonne les routes des Pays de la Loire, pour jouer deux spectacles dans 41 villages. La TRPL s’arrêtera à Chanteloup-les-Bois pour une représentation du spectacle Les midinettes de Jacques Hadjaje.

Synopsis Au lendemain du réveillon de Noël, cinq ouvrières sont brutalement licenciées. Bien résolues à en découdre pour défendre leur travail et leur dignité, elles décident d’occuper leur usine. À travers la voix de ces femmes, c’est une lutte pour la vie qui résonne. .

Théâtre de verdure de la grande fontaine Chanteloup-les-Bois 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 35 40 asso@trpl.fr

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English :

L’événement Les midinettes de Jacques Hadjaje Tournée des Villages de la TRPL Chanteloup-les-Bois a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais