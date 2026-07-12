Rendez-nature en Anjou découvrez la biodiversité Parking de l’Etang de Péronne Chanteloup-les-Bois

mardi 25 août 2026 · Parking de l'Etang de Péronne · Chanteloup-les-Bois

Informations pratiques

Chanteloup-les-Bois

Rendez-nature en Anjou découvrez la biodiversité

Parking de l’Etang de Péronne La Longeais Chanteloup-les-Bois Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 09:30:00

fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :

2026-08-25

​Promenez-vous au fil de l’eau et découvrez les habitants de l’étang de Péronne. La balade sera rythmée par des activités ludiques. .

Parking de l’Etang de Péronne La Longeais Chanteloup-les-Bois 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09 secretariat@fedepeche49.fr

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English :

L’événement Rendez-nature en Anjou découvrez la biodiversité Chanteloup-les-Bois a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais