Rendez-nature en Anjou découvrez la biodiversité Parking de l’Etang de Péronne Chanteloup-les-Bois
mardi 25 août 2026 · Parking de l'Etang de Péronne · Chanteloup-les-Bois
Informations pratiques
Chanteloup-les-Bois
Rendez-nature en Anjou découvrez la biodiversité
Parking de l’Etang de Péronne La Longeais Chanteloup-les-Bois Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 09:30:00
fin : 2026-08-25 12:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Promenez-vous au fil de l’eau et découvrez les habitants de l’étang de Péronne. La balade sera rythmée par des activités ludiques. .
Parking de l’Etang de Péronne La Longeais Chanteloup-les-Bois 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09 secretariat@fedepeche49.fr
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English :
L’événement Rendez-nature en Anjou découvrez la biodiversité Chanteloup-les-Bois a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais