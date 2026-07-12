Informations pratiques

Passavant-sur-Layon

Je Pêche mes Premiers Poissons

Etang de Passavant Passavant-sur-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 14:00:00

fin : 2026-08-10 16:30:00

Date(s) :

2026-08-10

Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir de la pêche dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Que vous soyez débutant ou déjà initié, ces activités vous permettront d’apprendre les bases de la pêche, de perfectionner vos gestes et de profiter d’un agréable moment au bord de l’eau.

Ce lundi 10 août 2026 sera l’occasion de pêcher vos premiers poissons ! Il n’est jamais trop tard pour s’y mettre…

Informations importantes

– Matériel de pêche fourni

– Droit de pêche inclus

– Activité ouverte aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans.

Inscriptions en ligne. .

Etang de Passavant Passavant-sur-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09 secretariat@fedepeche49.fr

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English :

Come discover—or rediscover—the joy of fishing in a friendly atmosphere that’s accessible to everyone.

L’événement Je Pêche mes Premiers Poissons Passavant-sur-Layon a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais