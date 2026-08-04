Je pêche mon premier poisson Etang du Guémadeuc Pléneuf-Val-André
mercredi 19 août 2026 · Etang du Guémadeuc · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Je pêche mon premier poisson
Etang du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19 16:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Initiation à la pêche au coup en eau douce pour toute la famille ! Accompagné d’un animateur pêche, vous découvrirez le matériel et toutes les astuces avant de prendre vos premiers poissons.
Matériel fourni, droit de pêche inclus. Effectif limité, inscription indispensable.
Prévoir des chaussures fermées, pas de bottes, et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Pour adultes et enfants à partir de 3 ans (-8 ans accompagné d’un adulte non payant, ne pas faire de réservation pour l’accompagnant). .
Etang du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04
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English :
L’événement Je pêche mon premier poisson Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-28 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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