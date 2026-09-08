Je préfère qu’on reste amis Troyes
mardi 8 décembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Je préfère qu’on reste amis
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 22 – 22 – 22 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 21:00:00
fin : 2026-12-09
Date(s) :
2026-12-08
La phrase qui va tout faire sauter !
Pour réussir sa déclaration d’amour, il faut choisir le bon moment, la bonne formulation, et la bonne personne ! Au risque sinon de s’entendre rétorquer la sentence fatale je préfère qu’on reste amis . C’est sans doute ce que Valentin dirait à sa meilleure pote Claudine si elle lui avouait son amour.
Pas sûr que le langage des fleurs de cette généreuse fleuriste vienne bouleverser ce Valentin dur au coeur tendre ! Une comédie cruellement drôle de Laurent Ruquier, qui a rencontré un énorme succès avec plus de 80 000 spectateurs. .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Je préfère qu’on reste amis Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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