Informations pratiques

Troyes

Je préfère qu’on reste amis

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 22 – 22 – 22 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 21:00:00

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-12-08

La phrase qui va tout faire sauter !

Pour réussir sa déclaration d’amour, il faut choisir le bon moment, la bonne formulation, et la bonne personne ! Au risque sinon de s’entendre rétorquer la sentence fatale je préfère qu’on reste amis . C’est sans doute ce que Valentin dirait à sa meilleure pote Claudine si elle lui avouait son amour.

Pas sûr que le langage des fleurs de cette généreuse fleuriste vienne bouleverser ce Valentin dur au coeur tendre ! Une comédie cruellement drôle de Laurent Ruquier, qui a rencontré un énorme succès avec plus de 80 000 spectateurs. .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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L’événement Je préfère qu’on reste amis Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne