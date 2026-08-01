Je rêve Devos, et vous? Salle des fêtes du Donzeil Le Donzeil

dimanche 23 août 2026 · Salle des fêtes du Donzeil · Le Donzeil

Informations pratiques

Le Donzeil

Je rêve Devos, et vous?

Salle des fêtes du Donzeil Rue principale – Le Donzeil Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 15:30:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Spectacle proposé par Kiol reprenant 17 à 20 textes de Raymond Devos à l’occasion du 20ème anniversaire de sa mort. Kiol a ajouté 5 textes dans la veine devosienne qu’il a concocté et un texte d’Yves le Car.

Un spectacle d’1h10 environ qui s’annonce très divertissant.

Participation libre au chapeau.

Buvette proposée par l’Amicale laïque pour prendre le temps de discuter à l’issue du spectacle. .

Salle des fêtes du Donzeil Rue principale – Le Donzeil 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 80 44 08 sylviepoli@laposte.net

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English : Je rêve Devos, et vous?

L’événement Je rêve Devos, et vous? Le Donzeil a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Creuse Sud Ouest