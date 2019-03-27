Je suis ma maison Le Carré Blanc – Spectacle Tinqueux

Je suis ma maison Vendredi 27 mars 2026, 19h00 Le Carré Blanc – Spectacle Marne

Plein tarif : 10€

Offre fidélité : 8€

Offre solidarité (sur justificatif : carte senior 65+ de Tinqueux, carte Jeunes européenne, bénéficiaires du RSA, personne en situation de handicap) : 6€

Offre jeunesse (Pass Culture, moins de 16 ans) : 5€

Ven. 27 mar. – 19h

Âge 5+ | A : 5 à 10 € | 45 min

Les maisons sont des marionnettes comme les autres ? Oui puisqu’elles peuvent s’animer ! Un voyage poétique pour permettre aux enfants de se sentir libres de parler et d’être écoutés, crus, protégés.

Sur scène, deux comédiennes au milieu d’un paysage. Des maisons, comme des abris, se construisent autour d’elles, sur elles… Elles jouent à se découvrir, à aller vers l’autre, à le laisser entrer ou non. Fenêtres et portes sont nos ouvertures sur le monde, sur les autres. Il nous appartient de les laisser ouvertes, ou fermées. Une occasion pour discuter avec les plus jeunes du rapport au corps.

Conception et mise en scène : Lou Broquin – Texte : Sonia Belskaya – Jeu et manipulation : Manon Crivellari et Jeanne Godard – Assistanat mise en scène : Ysé Broquin – Musique originale : Christophe Ruetsch – Lumière et régie générale : Guillaume Herrmann – Scénographie : Lou Broquin et Fabrice Croux – Construction décors et formes animées : Lou Broquin, Fabrice Croux, Guillaume Herrmann, Isabelle Buttigieg et Méline Augst-Clot – Administration et production : Dominique Larrondo et Camille Gaspar – Production : Cie / CRÉATURE – Lou BROQUIN – Coproduction : Odyssud – scène conventionnée d’intérêt national art enfance et jeunesse – Blagnac, L’Astrolable – Figeac, Théâtre scènes des Trois Ponts – Castelnaudary – Accueil en résidence : La Minoterie – scène conventionnée d’intérêt national art enfance et jeunesse – Dijon, Odyssud – Blagnac, Théâtre scènes des Trois Ponts – Castelnaudary – Aides : Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Conseil Départemental de la Haute-Garonne, Mairie de Blagnac – Mécénat : REC Architecture, SAGEXCO – La Cie / CRÉATURE – Lou BROQUIN est compagnie en résidence permanente à Odyssud et conventionnée par la Mairie de Blagnac – Je suis ma MAISON est soutenu par le collectif NousToustes31

Le Carré Blanc – Spectacle Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est

Cie / CREATURE – Lou Broquin spectacle Tinqueux