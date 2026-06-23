Je suis trop vert | Théâtre Théâtre de la Fleuriaye Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-08 16:30 – 17:50

Gratuit : non De 8 € à 20 € selon la formule et l’emplacement choisis À partir de 8 ansDurée : 1h30Billetterie :02 28 22 24 24Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18htheatre@mairie-carquefou.frwww.theatre-carquefou.fr Jeune Public, En famille, Adulte, Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Hébergé chez des paysans, Moi affronte levers aux aurores, soins aux bêtes et tâches harassantes… Rien à voir avec des vacances !Sur scène, trois comédiennes caméléon animent une scénographie ingénieuse : une boîte en bois pleine de trappes, d’où jaillissent personnages et ambiances sonores. Entre dépaysement, rencontres insolites et prises de conscience écologiques, le spectacle croque l’énergie et les doutes de l’adolescence avec un humour tendre.Mêlant langage vif, situations cocasses et réflexion, David Lescot aborde avec justesse les questions de famille, d’avenir et d’urgence climatique. Finaliste du Grand Prix de Littérature dramatique jeunesse 2025, cette pièce clôt sa trilogie adolescente (J’ai trop peur, J’ai trop d’amis), confirmant son talent pour parler à toutes les générations. — “On rit beaucoup, on est ému souvent, et on s’interroge aussi parfois : sur notre responsabilité pour l’avenir de la planète, sur le réchauffement climatique et sur les différents types d’agriculture (raisonnée ou intensive). ” Le Monde — Texte et mise en scène : David LescotPublié aux éditions des Solitaires IntempestifsAvec en alternance : Lyn Thibault, Elise Marie, Sarah Brannens, Lia Khizioua-Ibanez, Camille Bernon, Marion VerstraetenScénographie : François Gauthier-LafayeLumières : Juliette BesançonAssistante à la mise en scène : Mona TaïbiCostumes : Mariane DelayreProduction : Cie du Kaïros

Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 44470

0228222424



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