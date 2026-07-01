Je suis trop vert | Théâtre, Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou

Informations pratiques

Je suis trop vert | Théâtre Dimanche 8 novembre, 16h30 Théâtre de la Fleuriaye Loire-Atlantique

De 8 € à 20 € selon la formule et l’emplacement choisis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-08T16:30:00+01:00 – 2026-11-08T17:50:00+01:00

Fin : 2026-11-08T16:30:00+01:00 – 2026-11-08T17:50:00+01:00

Hébergé chez des paysans, Moi affronte levers aux aurores, soins aux bêtes et tâches harassantes… Rien à voir avec des vacances !

Sur scène, trois comédiennes caméléon animent une scénographie ingénieuse : une boîte en bois pleine de trappes, d’où jaillissent personnages et ambiances sonores. Entre dépaysement, rencontres insolites et prises de conscience écologiques, le spectacle croque l’énergie et les doutes de l’adolescence avec un humour tendre.

Mêlant langage vif, situations cocasses et réflexion, David Lescot aborde avec justesse les questions de famille, d’avenir et d’urgence climatique. Finaliste du Grand Prix de Littérature dramatique jeunesse 2025, cette pièce clôt sa trilogie adolescente (J’ai trop peur, J’ai trop d’amis), confirmant son talent pour parler à toutes les générations.

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“On rit beaucoup, on est ému souvent, et on s’interroge aussi parfois : sur notre responsabilité pour l’avenir de la planète, sur le réchauffement climatique et sur les différents types d’agriculture (raisonnée ou intensive). ” Le Monde

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Texte et mise en scène : David Lescot

Publié aux éditions des Solitaires Intempestifs

Avec en alternance : Lyn Thibault, Elise Marie, Sarah Brannens, Lia Khizioua-Ibanez, Camille Bernon, Marion Verstraeten

Scénographie : François Gauthier-Lafaye

Lumières : Juliette Besançon

Assistante à la mise en scène : Mona Taïbi

Costumes : Mariane Delayre

Production : Cie du Kaïros

Théâtre de la Fleuriaye 30 boulevard Ampère 44470 Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 22 24 24 http://wwww.theatre-carquefou.fr [{« type »: « email », « value »: « theatre@mairie-carquefou.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0228222424 »}] Doté d’un théâtre à l’italienne de 814 places, l’ECC La Fleuriaye propose une saison culturelle éclectique à destination de tous : amoureux de théâtre, passionné de danse, féru de musique ou encore néophyte curieux.

Chaque année, le Théâtre de la Fleuriaye accueille ainsi plus de 30 000 spectateurs et 6 000 abonnés.

Et si la classe verte devenait une aventure initiatique aussi drôle qu’instructive ? David Lescot nous embarque en Bretagne, où Moi, en 6ème, découvre les réalités de la vie rurale.

Christophe Raynaud