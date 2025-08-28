Je vis avec Freddie Mercury Salle socio-culturelle Courcité

Salle socio-culturelle Rue du Stade Courcité Mayenne

Début : 2026-06-06 20:30:00

Je vis avec Freddie Mercury Cie Les Historiens du Présent Seul en scène musical

À partir de 7 ans

Jean-François a un don il est le sosie de Freddie Mercury… En tout cas,

c’est ce qu’il pense !

De son enfance difficile à sa vie d’adulte compliquée, Jean-François ne

nous cache rien…

Drôle, souvent musical et parfois émouvant, ce personnage simple va

nous balader dans les recoins de son imagination transformant le moindre

souvenir en chanson de Queen.

Chaque année est un album, chaque mois une chanson, chaque semaine un

refrain, chaque jour un don de Queen !

Si Dieu sauve la reine, Queen sauve Jean-François !

Merci d’arriver 15 minutes avant le spectacle.

Tarif réduit 6€ / Tarif plein 10€. .

Salle socio-culturelle Rue du Stade Courcité 53700 Mayenne Pays de la Loire culture-mediation@cc-montdesavaloirs.fr

