JEA 2026 Collections d’Arthous le off Abbaye d’Arthous Hastingues

Hastingues

JEA 2026 Collections d’Arthous le off

Abbaye d’Arthous 785 route de l’abbaye Hastingues Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-14 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Pour les Journées européennes de l’Archéologie, l’Abbaye d’Arthous propose Collections d’Arthous le off les 13 et 14 juin de 15h à 16h30. Découvrez des objets archéologiques inédits sortis des réserves et les coulisses des collections. Gratuit, réservation obligatoire.

Pour cette nouvelle édition des Journées européennes de l’Archéologie, l’Abbaye d’Arthous vous révèle ses trésors !

Le samedi 13 et le dimanche 14 juin de 15h à 16h30, Arthous vous invite à un rendez-vous atypique baptisé Collections d’Arthous le off un moment privilégié entre révélation et présentation où se découvre la vie cachée des trésors archéologiques conservés sur le site patrimonial départemental. A cette occasion, des inédits de collections seront sortis des réserves et dévoilés au public. Une présentation des activités qui s’organisent en coulisses autour de l’objet archéologique sera également proposée.

Gratuit.

Réservation obligatoire. .

Abbaye d’Arthous 785 route de l’abbaye Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 03 89 arthous@landes.fr

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English : JEA 2026 Collections d’Arthous le off

For the European Archaeology Days, Arthous Abbey is offering Collections d?Arthous le off on June 13 and 14 from 3pm to 4:30pm. Discover never-before-seen archaeological artefacts from the reserves, and go behind the scenes of the collections. Free admission, booking essential.

L’événement JEA 2026 Collections d’Arthous le off Hastingues a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans