Hastingues

La parade des 5 sens

Bastide Hastingues Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Le 13 et 14 juillet, prendra lieu la 27ème édition de La Parade des 5 Sens un festival des arts de rue, vous y trouverez des arts éclectiques mêlant théâtre de rue, musiques, déambulations, expositions sensorielles…

Toute la journée sur place restauration rapide.

La Parade des 5 Sens est un festival des arts de rue, vous y trouverez des arts éclectiques mêlant théâtre, chorales, déambulations, ateliers et parcours sensoriels, ainsi que des jeux pour des jeunes publics.

Dans une magnifique bastide médiévale du 13ème siècle, venez profiter d’un moment privilégié en famille et enchanter vos sens les 13 et 14 juillet 2026 !

Le 13 juillet de 17h00 à minuit, et le 14 juillet de 10h00 à 22h30.

Toute la journée sur place restauration rapide. .

Bastide Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 08 29 53 parade5sens@hotmail.fr

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English : La parade des 5 sens

The Parade des 5 Sens is a street arts festival featuring an eclectic mix of street theater, music, strolling, sensory exhibitions, circus…

L’événement La parade des 5 sens Hastingues a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Pays d’Orthe et Arrigans