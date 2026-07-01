Visite libre de l’abbaye d’Arthous, Abbaye d’Arthous, Hastingues

Informations pratiques

Visite libre de l’abbaye d’Arthous 19 et 20 septembre Abbaye d’Arthous Landes

Entrée et visite gratuites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’abbaye d’Arthous

Découvrez librement le site et l’exposition de la saison 2026, « Parallèle(s). Arthous racontée par l’art ».

Installé dans les espaces permanents et l’église, ce parcours invite à une immersion artistique singulière, entre sensibilité et curiosité. Œuvres contemporaines et patrimoine historique s’y rencontrent, dialoguent et se répondent dans un jeu de regards croisés et de résonances inattendues.

Installations, sculptures et créations contemporaines d’artistes majeurs, comme Christian Boltanski, Robert Combas, Katharina Fritsch ou Jaume Plensa, côtoient les collections permanentes et offrent une lecture renouvelée du site et de son histoire.

Un livret-jeu adapté aux plus jeunes est disponible pour accompagner la visite.

Abbaye d’Arthous 785 Route de l’Abbaye, 40300 Hastingues, France Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33558730389 https://www.landes.fr/abbaye-arthous Fondée au XIIe siècle, l’abbaye est habitée par des chanoines prémontrés jusqu’à la Révolution, puis transformée en exploitation agricole avant de devenir monument historique.

Arthous se dévoile aujourd’hui comme un lieu habité au fil du temps. Dans un écrin de verdure, découvrez un monument du Moyen Âge où se côtoient la beauté de la pierre sculptée et un parcours de visite historique et ludique adapté aux familles.

Visite libre de l’abbaye d’Arthous

©C.Guschlbauer_Dpt40