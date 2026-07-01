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AGENDA · Hastingues

Le p’tit ciné du Carcoilh Hastingues

dimanche 26 juillet 2026 · Hastingues

Le p’tit ciné du Carcoilh Hastingues

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
22:00:00
Adresse
8 Place du Général Monsabert
Ville
40300 Hastingues
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Hastingues

Le p’tit ciné du Carcoilh

8 Place du Général Monsabert Hastingues Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 22:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Profitez d’une soirée cinéma en plein air sur la terrasse du Jardin du Carcoilh, dans une ambiance conviviale et estivale. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par la magie du grand écran sous les étoiles. Snack et restauration sur place pour agrémenter votre soirée.
Profitez d’une soirée cinéma en plein air sur la terrasse du Jardin du Carcoilh, dans une ambiance conviviale et estivale. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par la magie du grand écran sous les étoiles. Snack et restauration sur place pour agrémenter votre soirée.   .

8 Place du Général Monsabert Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 52 32 09  lejardinducarcoilh@gmail.com

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English : Le p’tit ciné du Carcoilh

Enjoy an outdoor movie night on the terrace of the Jardin du Carcoilh, in a friendly, summery atmosphere. Settle in comfortably and let yourself be swept away by the magic of the big screen under the stars. Snacks and food are available on site to enhance your evening.

L’événement Le p’tit ciné du Carcoilh Hastingues a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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