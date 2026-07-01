Le p’tit ciné du Carcoilh Hastingues
dimanche 26 juillet 2026 · Hastingues
Informations pratiques
Hastingues
Le p’tit ciné du Carcoilh
8 Place du Général Monsabert Hastingues Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 22:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Profitez d’une soirée cinéma en plein air sur la terrasse du Jardin du Carcoilh, dans une ambiance conviviale et estivale. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par la magie du grand écran sous les étoiles. Snack et restauration sur place pour agrémenter votre soirée.
Profitez d’une soirée cinéma en plein air sur la terrasse du Jardin du Carcoilh, dans une ambiance conviviale et estivale. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par la magie du grand écran sous les étoiles. Snack et restauration sur place pour agrémenter votre soirée. .
8 Place du Général Monsabert Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 52 32 09 lejardinducarcoilh@gmail.com
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English : Le p’tit ciné du Carcoilh
Enjoy an outdoor movie night on the terrace of the Jardin du Carcoilh, in a friendly, summery atmosphere. Settle in comfortably and let yourself be swept away by the magic of the big screen under the stars. Snacks and food are available on site to enhance your evening.
L’événement Le p’tit ciné du Carcoilh Hastingues a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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