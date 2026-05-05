Visite du château d’Estrac, Château d’Estrac, Hastingues

Visite du château d’Estrac 19 et 20 septembre Château d’Estrac Landes

Chapeau à l’issue de la visite au profit de l’association « Les amis d’Estrac »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite privée du domaine d’Estrac

Venez découvrir ou redécouvrir le domaine d’Estrac, commencez par une visite des jardins et poursuivez par une visite en compagnie des propriétaires dans les salons privés du château d’Estrac.

Château d’Estrac 43 place du Général de Monsabert, 40300 Hastingues Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 73 12 20 https://www.chateau-destrac.fr/ https://www.facebook.com/chateau.destrac;https://www.instagram.com/chateauestrac/ Domaine privé situé au centre de la superbe bastide du XIVe siècle d’Hastingues, à la limite des Landes, du Béarn et du Pays Basque. Cette résidence privée vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir sa renaissance après une longue période de sommeil.

Les propriétaires actuels souhaitent inscrire à nouveau ce château de XVIIIe siècle sur des bases fortifiées du XIVe siècle, au centre de la bastide d’Hastingues surplombant les gaves réunis.

Vous y découvrirez les trois périodes de construction du château, depuis sa période médiévale jusqu’à aujourd’hui, avec ses salons XVIIIe siècle et Empire…

Le jardin vous sera également ouvert pour une balade plaisante au milieu des rosiers anciens parfumés.

Journées européennes du patrimoine 2026

©chateauEstrac