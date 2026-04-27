Nuit des musées 2026 à l’Abbaye d’Arthous Abbaye d’Arthous Hastingues

Hastingues

Nuit des musées 2026 à l’Abbaye d’Arthous

Abbaye d’Arthous 785 route de l’Abbaye Hastingues Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la 22e édition de la Nuit européenne des musées, visite libre et gratuite de tous les espaces du parcours permanent du site patrimonial Il était une fois Arthous , la Salle des Trésors, la Salle des sculptures médiévales, la Salle du Pays d’Orthe.

Dans le cadre de la 22e édition de la Nuit européenne des musées, visite libre et gratuite de tous les espaces du parcours permanent du site patrimonial Il était une fois Arthous , la Salle des Trésors, la Salle des sculptures médiévales, la Salle du Pays d’Orthe.

Soyez les premiers à découvrir l’exposition de la saison 2026 Parallèle(s). Arthous racontée par l’art , un parcours muséal qui bouscule les habitudes de visite en proposant une mise en dialogue des collections de l’abbaye avec une trentaine d’œuvres contemporaines issues du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, du Fonds de dotation Quasar Donation Lesgourgues, et prêtées par les artistes Romain Bernini et François Priser. .

Abbaye d’Arthous 785 route de l’Abbaye Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 03 89 arthous@landes.fr

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English : Nuit des musées 2026 à l’Abbaye d’Arthous

As part of the 22nd European Night of Museums, free admission to all areas of the heritage site’s permanent tour: Once upon a time in Arthous , the Salle des Trésors, the Salle des sculptures médiévales, the Salle du Pays d’Orthe.

L’événement Nuit des musées 2026 à l’Abbaye d’Arthous Hastingues a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pays d’Orthe et Arrigans