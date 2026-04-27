Exposition Parallèle(s). Arthous racontée par l’Art Abbaye d’Arthous Hastingues

Hastingues

Exposition Parallèle(s). Arthous racontée par l’Art

Abbaye d’Arthous 785 route de l’Abbaye Hastingues Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-06-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-07-01 2026-10-01

Regards croisés, associations inattendues, carambolages émotionnels, perceptions en décalage ou en résonance plutôt qu’une exposition, l’Abbaye d’Arthous propose cette année un parcours muséal qui décloisonne les époques et bouscule les habitudes de visite.

Regards croisés, associations inattendues, carambolages émotionnels, perceptions en décalage ou en résonance plutôt qu’une exposition, l’Abbaye d’Arthous propose cette année un parcours muséal qui décloisonne les époques et bouscule les habitudes de visite en mettant en dialogue avec ses collections une sélection d’œuvres contemporaines issues du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, du Fonds de dotation Quasar Donation Lesgourgues, et prêtées par les artistes François Priser et Romain Bernini.

Pour nourrir cet échange pas moins d’une trentaine d’œuvres d’artistes tels que Christian BOLTANSKI, Katharina FRITSCH, Robert COMBAS ou Jaume PLENSA, sont mises en scène dans toutes les salles du site patrimonial.

Des dispositifs complètent l’exposition et permettent aux plus jeunes une découverte adaptée. .

Abbaye d’Arthous 785 route de l’Abbaye Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 03 89 arthous@landes.fr

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English : Exposition Parallèle(s). Arthous racontée par l’Art

Crossed perspectives, unexpected associations, emotional upheavals, shifting or resonant perceptions: rather than an exhibition, this year Arthous Abbey is offering a museum tour that breaks down the barriers between eras and challenges visitor habits.

L’événement Exposition Parallèle(s). Arthous racontée par l’Art Hastingues a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pays d’Orthe et Arrigans