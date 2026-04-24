Fêtes d’Hastingues Hastingues
Fêtes d’Hastingues Hastingues vendredi 22 mai 2026.
Hastingues
Fêtes d’Hastingues
Hastingues Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-22
Du 22 au 24 mai, Hastingues fête la Pentecôte !
Vendredi repas et bal.
Samedi petit déjeuner, grillades, pétanque, animations, moules-frites et soirée dansante.
Dimanche messe en musique et soirée espagnole avec paella.
Ambiance festive garantie !
Du 22 au 24 mai, Hastingues vous invite à célébrer la Pentecôte dans une ambiance festive et conviviale !
Vendredi soir, les festivités sont lancées avec un repas suivi d’un bal animé par Jean-Mi Animation dès 22h.
Samedi, place à une journée animée petit déjeuner, apéro grillades à la Côte de Marion, concours de pétanque et animations pour les enfants. Le soir, profitez d’un repas moules-frites suivi d’une soirée animée par le Podium Watts Up.
Dimanche, la fête continue avec une messe animée par la banda Los Gatchos, avant de clôturer le week-end avec une soirée espagnole et sa paella.
Trois jours de fête, de musique et de bonne humeur… Hastingues vous attend nombreux ! .
Hastingues 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 02 61 14 comitedesfeteshastingues@gmail.com
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English :
From May 22nd to 24th, Hastingues celebrates Pentecost!
Friday: dinner and dance.
Saturday: breakfast, barbecue, pétanque, entertainment, moules-frites and dancing.
Sunday: musical mass and Spanish evening with paella.
Festive atmosphere guaranteed!
L’événement Fêtes d’Hastingues Hastingues a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Pays d’Orthe et Arrigans