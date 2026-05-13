Visite libre de l’ensemble du site, Abbaye d’Arthous, Hastingues

Visite libre de l’ensemble du site Samedi 23 mai, 19h00 Abbaye d’Arthous Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Découverte du remarquable décor roman de l’ancienne église abbatiale et visite libre de tous les espaces du parcours permanent de l’abbaye aménagés pour découvrir son histoire, celle de son territoire, mais aussi ses trésors médiévaux et préhistoriques !

Entrée libre et en avant-première de l’exposition 2026 « Parallèle(s). Arthous racontée par l’Art » en présence d’un médiateur : l’exposition est conçue comme un dialogue déroutant et sensible entre collections patrimoniales et créations contemporaines, où l’histoire et l’art se rencontrent et se répondent. Une cinquantaine d’oeuvres contemporaines issues du Frac Nouvelle-Aquitaine Méca, du Fonds de dotation Quasar – Donation Lesgourgues, et prêtées par les artistes Romain Bernini et François Priser sont mises en scène dans tous les espaces de l’abbaye pour une lecture renouvelée du site et de son histoire : regards croisés, associations inattendues, carambolages émotionnels, perceptions en décalage ou en résonance au programme…

Abbaye d’Arthous 785 Route de l’Abbaye, 40300 Hastingues, France Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558730389 https://www.landes.fr/abbaye-arthous Les collections du musée de l’abbaye d’Arthous sont constituées essentiellement de pièces archéologiques : collection préhistorique : outillage en pierre et en os, objets d’art mobilier ; collection gallo-romaine : mosaïques, céramiques, fragments de marbre ; barque monoxyle en chêne de type chaland retrouvée en 1966 au niveau du Bec-du-Gave dans l’Adour par les pêcheurs de Sainte-Marie-de-Gosse, datée entre 1543 et 1573 ; deux grandes mosaïques découvertes lors des fouilles de la villa antique de Mouneyres sur la commune de Sarbazan et déposées à Arthous ; un fonds lapidaire issu de l’abbaye d’Arthous de 90 pièces (chapiteaux, pierres tombales, modillons, claveaux…).

Découverte du remarquable décor roman de l’ancienne église abbatiale et visite libre de tous les espaces du parcours permanent de l’abbaye aménagés pour découvrir son histoire, celle de son mais ses …

©Yohan ESPIAUBE