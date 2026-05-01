Vernissage de l’exposition 2026 de l’Abbaye d’Arthous Abbaye d’Arthous Hastingues

Hastingues

Vernissage de l’exposition 2026 de l’Abbaye d’Arthous

Abbaye d’Arthous 785 route de l’abbaye Hastingues Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 21:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Vernissage de l’exposition Parallèle(s). Arthous racontée par l’Art le vendredi 22 mai à 18h à l’Abbaye d’Arthous.

Entrée libre.

Vernissage de l’exposition Parallèle(s). Arthous racontée par l’Art le vendredi 22 mai à 18h à l’Abbaye d’Arthous.

Entrée libre.

En présence des prêteurs, présentation de ce parcours muséal conçu comme un dialogue déroutant et sensible entre collections patrimoniales et créations contemporaines, proposant pour l’occasion une trentaine d’œuvres scénographiées dans tous les espaces de l’abbaye pour une lecture renouvelée du site et de son histoire. .

Abbaye d’Arthous 785 route de l’abbaye Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 03 89 arthous@landes.fr

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English : Vernissage de l’exposition 2026 de l’Abbaye d’Arthous

Opening of the exhibition Parallèle(s). Arthous racontée par l?Art on Friday May 22 at 6pm at Arthous Abbey.

Free admission.

L’événement Vernissage de l’exposition 2026 de l’Abbaye d’Arthous Hastingues a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Pays d’Orthe et Arrigans