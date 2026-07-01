Visites commentées de l’abbaye d’Arthous, Abbaye d’Arthous, Hastingues

Informations pratiques

Visites commentées de l’abbaye d’Arthous 19 et 20 septembre Abbaye d’Arthous Landes

Entrée et visite gratuites. Réservation conseillée mais pas obligatoire pour les visites guidées organisées à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Les médiateurs de l’abbaye d’Arthous proposent des visites guidées de 45 minutes pour découvrir ce monument historique et son remarquable décor sculpté roman.

À 11h et 15h30, les visites seront consacrées à l’histoire de l’abbaye.

À 14h30 et 16h30, elles permettront d’explorer son décor sculpté roman, témoin de la richesse artistique du site.

Abbaye d’Arthous 785 Route de l’Abbaye, 40300 Hastingues, France Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33558730389 https://www.landes.fr/abbaye-arthous Fondée au XIIe siècle, l’abbaye est habitée par des chanoines prémontrés jusqu’à la Révolution, puis transformée en exploitation agricole avant de devenir monument historique.

Arthous se dévoile aujourd’hui comme un lieu habité au fil du temps. Dans un écrin de verdure, découvrez un monument du Moyen Âge où se côtoient la beauté de la pierre sculptée et un parcours de visite historique et ludique adapté aux familles.

Les médiateurs de l’abbaye d’Arthous proposent des visites guidées de 45 minutes pour découvrir ce monument historique et son remarquable décor sculpté roman.

©C.Cabodi_Dpt40