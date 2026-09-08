Jean Baptiste Mazoyer Troyes
vendredi 4 décembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Jean Baptiste Mazoyer
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 14 – 14 – 14 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 21:00:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
**Bienvenue dans le spectacle dont vous êtes le héros !**
Aventurières, aventuriers, préparez-vous à entrer dans un spectacle interactif rempli d’Orcs, de magiciens et d’objets magiques comme vous n’en avez jamais rêvé.
Car oui, c’est vous, et vous seul qui allez décider de la marche à suivre dans cette folle aventure.
Allez-vous continuer dans le couloir de cette grotte sombre, avide de l’or qui se trouverait à l’intérieur ou préférez-vous rester à la taverne du coin à écouter les dires d’un vieux barde ?
Chaque choix, chaque action, vous en serez les seuls responsables…
Enfin vous et les résultats des dés. Que vous soyez expert ou débutant, venez participer à ce spectacle unique en son genre une partie de jeu de rôle mélangé à du stand-up…
Et ça, parole de Maître du jeu, vous ne le verrez nulle part ailleurs. .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jean Baptiste Mazoyer Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- Sophro-danse Troyes 8 septembre 2026
- Gadianm Troyes 8 septembre 2026
- Just Classik Festival 9e édition Troyes 9 septembre 2026
- Les Rendez-vous Experts avec Perspectives Numérique 10 et cabinet Numéral Troyes 9 septembre 2026
- Découverte d’instruments Just Classik Festival Troyes 9 septembre 2026