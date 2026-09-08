Informations pratiques

Troyes

Jean Baptiste Mazoyer

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 14 – 14 – 14 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 21:00:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

**Bienvenue dans le spectacle dont vous êtes le héros !**



Aventurières, aventuriers, préparez-vous à entrer dans un spectacle interactif rempli d’Orcs, de magiciens et d’objets magiques comme vous n’en avez jamais rêvé.

Car oui, c’est vous, et vous seul qui allez décider de la marche à suivre dans cette folle aventure.



Allez-vous continuer dans le couloir de cette grotte sombre, avide de l’or qui se trouverait à l’intérieur ou préférez-vous rester à la taverne du coin à écouter les dires d’un vieux barde ?



Chaque choix, chaque action, vous en serez les seuls responsables…

Enfin vous et les résultats des dés. Que vous soyez expert ou débutant, venez participer à ce spectacle unique en son genre une partie de jeu de rôle mélangé à du stand-up…

Et ça, parole de Maître du jeu, vous ne le verrez nulle part ailleurs. .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Jean Baptiste Mazoyer Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne