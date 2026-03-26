Jean-Benoît Diallo Libre Arbitre | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Jean-Benoît Diallo Libre Arbitre | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand jeudi 8 octobre 2026.
Jean-Benoît Diallo Libre Arbitre | Comédie des Volcans
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:30:00
fin : 2026-10-08 21:50:00
Date(s) :
2026-10-08
Dans ce spectacle, Jean-Benoît Diallo abord le thème du libre arbitre.
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Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@xn--comdiedesvolcans-dqb.fr
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English :
In this show, Jean-Benoît Diallo tackles the theme of free will.
L’événement Jean-Benoît Diallo Libre Arbitre | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-24 par Clermont Auvergne Volcans
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