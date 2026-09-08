Informations pratiques

Troyes

Jean Benoit Diallo

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 21:00:00

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-05

Dans ce spectacle, Jean-Benoît Diallo abord le thème du libre arbitre. Thème très philosophique pour 1h de stand up.

De l’influence sociétale, en passant par celle des réseaux sociaux, des médias… Il vous fera rire avec un humour piquant, grinçant parfois même décapant.



Réseaux sociaux

Instagram @jean_benoit_diallo

Tiktok @jeanbenoitdiallo .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Jean Benoit Diallo Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne