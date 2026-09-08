Jean Benoit Diallo Troyes
samedi 5 décembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Jean Benoit Diallo
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 17 – 17 – 17 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 21:00:00
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-05
Dans ce spectacle, Jean-Benoît Diallo abord le thème du libre arbitre. Thème très philosophique pour 1h de stand up.
De l’influence sociétale, en passant par celle des réseaux sociaux, des médias… Il vous fera rire avec un humour piquant, grinçant parfois même décapant.
Réseaux sociaux
Instagram @jean_benoit_diallo
Tiktok @jeanbenoitdiallo .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Jean Benoit Diallo Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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