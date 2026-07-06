Jean-Claude Borelly etsa Trompette d’Or à Villetoureix Eglise

Informations pratiques

Jean Claude BORELLY et sa trompette d’or

20 Albums enregistrés !

Plus de 15 millions de disques vendus dans 23 pays !

22 disques d’or !

Plus de 3000 concerts dans le monde entier !

Nouvel Album et Clé USB pour ses 50 ans de carrière !

Le célèbre trompettiste Jean-Claude Borelly, qui, depuis plus de 15 ans se produit dans les Eglises, Cathédrales, Abbayes, continue sa tournée en France où il rencontre un énorme succès. aujourd’hui, il fête avec vous ses 50 ans de carrière.

II sera en concert à l’église de Villetoureix vendredi 31 juillet 2026 à 20h30

Le concert de Jean-Claude Borelly, organisé avec le comité des fetes, dure 2 heures avec entracte.

Jean-Claude Borelly et son accompagnateur interprètent des airs classiques, du gospel, mais aussi du jazz,des extraits de l’Adagio d’Albinoni, l’incontournable Il Silenzio, des musiques de films, des compositions de Pierre Bachelet, Barbara Streisand, Edith Piaf, sans oublier le célèbre Dolannes Mélodie.

Ce programme est un véritable spectacle où la mise en lumière, sobre et artistique, accompagne à la perfection le jeu instrumental de l’artiste au gré de ses mouvements et de ses déplacements qui n’ont de cesse de faire vibrer la sensibilité de l’assistance, grâce aux sonorités inégalées de sa trompette et au rayonnement spirituel des lieux où il se produit.

Entrée : 28.00€

Points de vente :

* Mairie de Villetoureix Tél. 05 53 90 07 21

* Maison de la presse, 8 place nationale à Riberac Tél. 05 53 90 02 32

* Station des saveurs, 29 rue de Saint Apre, à Tocane-Saint-Apre, Tél ; 05 53 90 14 35

* Sur Hello Asso

* Et sur place avant le concert

* Renseignements et réservations : 06 42 32 19 24