Villetoureix

Marché Gourmand de Producteurs

Plaine des Sports Villetoureix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Marché gourmand de producteurs animé par le groupe de chanteurs David’Co et le DJ Laurent Vidal (tubes des années 80) .

Plaine des Sports Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 63 07 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché Gourmand de Producteurs

L’événement Marché Gourmand de Producteurs Villetoureix a été mis à jour le 2026-06-19 par Val de Dronne