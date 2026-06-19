Marché Gourmand de Producteurs Villetoureix
Marché Gourmand de Producteurs Villetoureix samedi 1 août 2026.
Villetoureix
Marché Gourmand de Producteurs
Plaine des Sports Villetoureix Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Marché gourmand de producteurs animé par le groupe de chanteurs David’Co et le DJ Laurent Vidal (tubes des années 80) .
Plaine des Sports Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 63 07 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché Gourmand de Producteurs
L’événement Marché Gourmand de Producteurs Villetoureix a été mis à jour le 2026-06-19 par Val de Dronne
À voir aussi à Villetoureix (Dordogne)
- Fête de Villetoureix Villetoureix 10 juillet 2026
- Été Actif Canoë au crepuscule Riberac le chalard E Villetoureix 21 juillet 2026