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Marché Gourmand de Producteurs Villetoureix

Marché Gourmand de Producteurs Villetoureix

Marché Gourmand de Producteurs Villetoureix samedi 1 août 2026.

Adresse
Plaine des Sports
Ville
24600 Villetoureix
Département
Dordogne
Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Villetoureix

Marché Gourmand de Producteurs

Plaine des Sports Villetoureix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Marché gourmand de producteurs animé par le groupe de chanteurs David’Co et le DJ Laurent Vidal (tubes des années 80)   .

Plaine des Sports Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 63 07 24 

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English : Marché Gourmand de Producteurs

L’événement Marché Gourmand de Producteurs Villetoureix a été mis à jour le 2026-06-19 par Val de Dronne

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