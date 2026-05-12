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Été Actif Canoë au crepuscule Riberac le chalard E Villetoureix

Été Actif Canoë au crepuscule Riberac le chalard E Villetoureix

Été Actif Canoë au crepuscule Riberac le chalard E Villetoureix mardi 21 juillet 2026.

Lieu : le chalard E

Adresse : base Canoë

Ville : 24600 Villetoureix

Département : Dordogne

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Villetoureix

Été Actif Canoë au crepuscule Riberac

le chalard E base Canoë Villetoureix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21 22:30:00

Date(s) :
2026-07-21

Depuis Larcy découvrez la rivière Dronne au crépuscule en canoë (2 ou 3 places au choix et selon disponibilité). Au détour d’un méandre, la nature vous surprendra… Tout niveau avec encadrant diplômé.
Coût: 10€
Depuis Larcy découvrez la rivière Dronne au crépuscule en canoë (2 ou 3 places au choix et selon disponibilité). Au détour d’un méandre, la nature vous surprendra… Tout niveau avec encadrant diplômé.
Coût: 10€   .

le chalard E base Canoë Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 03 10  contact@perigord-inattendu.fr

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English : Été Actif Canoë au crepuscule Riberac

From Larcy, discover the Dronne River at dusk in a canoe (2 or 3 berths available, subject to availability). At the bend of a meander, nature will surprise you? All levels with qualified supervisor.
Cost: 10?

L’événement Été Actif Canoë au crepuscule Riberac Villetoureix a été mis à jour le 2026-05-12 par Val de Dronne

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