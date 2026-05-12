Été Actif Canoë au crepuscule Riberac le chalard E Villetoureix
Été Actif Canoë au crepuscule Riberac le chalard E Villetoureix mardi 21 juillet 2026.
Villetoureix
Été Actif Canoë au crepuscule Riberac
le chalard E base Canoë Villetoureix Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21 22:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Depuis Larcy découvrez la rivière Dronne au crépuscule en canoë (2 ou 3 places au choix et selon disponibilité). Au détour d’un méandre, la nature vous surprendra… Tout niveau avec encadrant diplômé.
Coût: 10€
Depuis Larcy découvrez la rivière Dronne au crépuscule en canoë (2 ou 3 places au choix et selon disponibilité). Au détour d’un méandre, la nature vous surprendra… Tout niveau avec encadrant diplômé.
Coût: 10€ .
le chalard E base Canoë Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 03 10 contact@perigord-inattendu.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Été Actif Canoë au crepuscule Riberac
From Larcy, discover the Dronne River at dusk in a canoe (2 or 3 berths available, subject to availability). At the bend of a meander, nature will surprise you? All levels with qualified supervisor.
Cost: 10?
L’événement Été Actif Canoë au crepuscule Riberac Villetoureix a été mis à jour le 2026-05-12 par Val de Dronne
À voir aussi à Villetoureix (Dordogne)
- Loto Salle Polyvalente Villetoureix 23 mai 2026
- Repas grillades Villetoureix 31 mai 2026