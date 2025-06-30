JEAN DANS LA SALLE – PALAIS DES CONGRES Perpignan

JEAN DANS LA SALLE Début : 2026-02-02 à 20:29. Tarif : – euros.

BOITACLOUS PRÉSENTE : JEAN DANS LA SALLEJean Lassalle se lance dans son premier one-man-show :“Jean dans la salle –Mes anecdotes d’une vie”Figure politique française à la verve inimitable et au parcours hors des sentiers battus, Jean Lassalle monte sur scène pour la première fois avec un spectacle autobiographique aussi drôle qu’émouvant:“Jean dans la salle–Mes anecdotes d’une vie”.Pendant plus d’une heure, seul en scène, il revient avec humour, tendresse et sincérité sur les moments marquants de sa vie. Un voyage sensible et drôle dans la mémoire d’un homme libre, profondément humain.Au fil du spectacle, Jean Lassalle évoque :• Son premier enterrement en tant que mairevoir• Le jour où il a dû repasser son permis de conduirevoir• Les choeurs de l’Armée Rouge au Bolchoïvoir• L’incroyable histoire de la vache et du députévoir• Lourdes en bus avec les Quebecoisvoir• Son auto-stop le premier jour du confinementvoir• Le passage à niveau et le salsifivoirMais aussi : sa naissance, ses parents, l’école et sa timidité, le déménagement du cimetière de Lourdios son village natal, les mises en mariage, le Pape Jean-Paul II, le berger et la chèvre égarée…Mis en scène par Magda Hadnagy, le spectacle offre une plongée intime dans une vie hors norme, avec une mise en scène épurée pour mettre en lumière l’homme derrière lapersonnalité publique..Un moment rare, entre confidences, fous rires et émotions brutes, à ne pas manquer. Jean Lassalle comme vous ne l’avez jamais vu… mais toujours avec son accent !

PALAIS DES CONGRES PLACE ARMAND LANOUX 66000 Perpignan 66