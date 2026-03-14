Jean-Jacques Mouraux présente 3 conférences sur l’Acadie Rue du Collège Loudun
Jean-Jacques Mouraux présente 3 conférences sur l’Acadie Rue du Collège Loudun mercredi 18 mars 2026.
Jean-Jacques Mouraux présente 3 conférences sur l’Acadie
Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Cycle de trois conférences 1 Isaac de Razilly .
Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71
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English : Jean-Jacques Mouraux présente 3 conférences sur l’Acadie
L’événement Jean-Jacques Mouraux présente 3 conférences sur l’Acadie Loudun a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays Loudunais