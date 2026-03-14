Jean-Jacques Mouraux présente 3 conférences sur l’Acadie Rue du Collège Loudun

Jean-Jacques Mouraux présente 3 conférences sur l'Acadie Café Partagé Loudun 2026-03-18

Jean-Jacques Mouraux présente 3 conférences sur l’Acadie Rue du Collège Loudun mercredi 18 mars 2026.

Jean-Jacques Mouraux présente 3 conférences sur l’Acadie

Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18

Date(s) :
2026-03-18

Cycle de trois conférences 1 Isaac de Razilly   .

Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jean-Jacques Mouraux présente 3 conférences sur l’Acadie

L’événement Jean-Jacques Mouraux présente 3 conférences sur l’Acadie Loudun a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

Prochains événements à Loudun