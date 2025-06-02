SARAH SCHWAB – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers

SARAH SCHWAB Début : 2026-03-01 à 18:00. Tarif : – euros.

213 PRODUCTIONS EN ACCORD AVEC MAGIC TV PRESENTE : SARAH SCHWABSARAH SCHWAB EST UN PHE´NOME`NE VOCAL. « Du re^ve a` la re´alite´ » est un spectacle unique d’imitations toutes plus bluffantes les unes que les autres. Dans une mise en sce`ne sce´narise´e par Patrick Se´bastien, c’est une succession de performances vocales. A` travers Ce´line Dion, Britney Spears, Ve´ronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga et des dizaines d’autres.

CENTRE DES CONGRES D’ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49