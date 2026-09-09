Informations pratiques

Troyes

Jean Marc Sauvagnargues

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 24 – 24 – 24 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 20:00:00

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25

Avec Ton piano danse toujours , Jean-Marc Sauvagnargues propose un spectacle immersif autour de Michel Berger, mêlant piano, chant, récit, projections et vidéos. Au piano et au chant, il fait revivre les grandes chansons de Michel Berger, ainsi que celles qu’il a écrites pour d’autres, de France Gall à Johnny Hallyday, en passant par Françoise Hardy, Elton John ou encore Starmania. Ce n’est pas un simple récital, mais un véritable voyage musical et visuel. À travers les chansons, les images, les anecdotes et l’émotion, Jean-Marc fait redécouvrir l’artiste, son parcours, ses rencontres et l’homme derrière l’œuvre, dans une forme intime, vivante et profondément incarné. .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

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English :

L’événement Jean Marc Sauvagnargues Troyes a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Troyes la Champagne