Jean-Pierre a disparu ! Maison du Parc National Laruns
jeudi 6 août 2026 · Maison du Parc National · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Jean-Pierre a disparu !
Maison du Parc National 16 Avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Et, si, en ouvrant les volets, vous vous aperceviez que le pic du Midi d’Ossau avait disparu ?! Maïda Gouraya, artiste littéraire de Lys et cheffe chocolatier-confiseur, vous invite à découvrir son conte décalé l’histoire incroyable de la dernière bergère de la vallée… La lecture animée sera clôturée par une dégustation de confiseries artisanales et d’un temps d’échange. .
Maison du Parc National 16 Avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59
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English : Jean-Pierre a disparu !
L’événement Jean-Pierre a disparu ! Laruns a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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