Jean-Pierre a disparu ! Maison du Parc National Laruns

Informations pratiques

Laruns

Jean-Pierre a disparu !

Maison du Parc National 16 Avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Et, si, en ouvrant les volets, vous vous aperceviez que le pic du Midi d’Ossau avait disparu ?! Maïda Gouraya, artiste littéraire de Lys et cheffe chocolatier-confiseur, vous invite à découvrir son conte décalé l’histoire incroyable de la dernière bergère de la vallée… La lecture animée sera clôturée par une dégustation de confiseries artisanales et d’un temps d’échange. .

Maison du Parc National 16 Avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59

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English : Jean-Pierre a disparu !

L’événement Jean-Pierre a disparu ! Laruns a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées