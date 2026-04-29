Jean-Pierre Sallé expose à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage
Jean-Pierre Sallé expose à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage lundi 15 juin 2026.
Châtelaillon-Plage
Jean-Pierre Sallé expose à l’espace Carnot
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-15
Découvrez les peintures colorées qui oscillent entre figuration et abstraction de Jean-Pierre Sallé à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.
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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 94 55 95 salle.jp@orange.fr
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English : Jean-Pierre Sallé expose à l’espace Carnot
Discover Jean-Pierre Sallé’s colorful paintings that oscillate between figuration and abstraction at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.
L’événement Jean-Pierre Sallé expose à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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