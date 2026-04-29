Jean-Pierre Sallé expose à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage

Châtelaillon-Plage

Jean-Pierre Sallé expose à l’espace Carnot

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-15

Découvrez les peintures colorées qui oscillent entre figuration et abstraction de Jean-Pierre Sallé à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.

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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 94 55 95 salle.jp@orange.fr

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English : Jean-Pierre Sallé expose à l’espace Carnot

Discover Jean-Pierre Sallé’s colorful paintings that oscillate between figuration and abstraction at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.

L’événement Jean-Pierre Sallé expose à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage