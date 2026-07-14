Informations pratiques

JEAN-ROMUALD, UN GARÇON DE SON ÂGE, MICKAËL PHELIPPEAU CCN de Rennes et de Bretagne Rennes 25 – 27 novembre Ille-et-Vilaine

Ce projet chorégraphique de Mickaël Phelippeau est né à l’occasion d’une rencontre avec Jean-Romuald, un jeune homme à la singularité désarmante, lors d’un atelier autour de la question du handicap.

Dans la lignée des bi-portraits de Mickaël Phelippeau, ce nouveau projet chorégraphique prend sa source à l’occasion d’une rencontre avec Jean-Romuald, un jeune homme à la singularité désarmante, lors d’un atelier mixte autour de la question du handicap.

Cultivant l’art du portrait et du dévoilement de soi, le chorégraphe lui offre la possibilité de déployer autrement son corps, sa grâce et sa personne, avec ses failles et ses forces.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-25T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-27T20:00:00.000+01:00

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https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4232

CCN de Rennes et de Bretagne 38 Rue Saint-Melaine, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



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