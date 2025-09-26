Jean Saint Loubert Trio Le Son de la Terre PARIS 05
Jean Saint Loubert Trio Le Son de la Terre PARIS 05 mercredi 13 mai 2026.
À la croisée du jazz et d’une forme de poésie sonore, le groupe creuse un sillon personnel et rêveur, porté par des textures fines, une attention au son, et une sensibilité partagée.
Jean Saint Loubert : Piano/Bugle/Synthé
Ludo Prieur : Basse/Guitare/Contrebasse
Thomas Le Galo : Batterie
Les instruments circulent, les rôles changent. C’est un trio, mais ça sonne plus large.
Le mercredi 13 mai 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Public adultes.
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05