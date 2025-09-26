Jean Saint Loubert Trio Le Son de la Terre PARIS 05

Jean Saint Loubert Trio Le Son de la Terre PARIS 05 mercredi 13 mai 2026.

À la croisée du jazz et d’une forme de poésie sonore, le groupe creuse un sillon personnel et rêveur, porté par des textures fines, une attention au son, et une sensibilité partagée.

Jean Saint Loubert : Piano/Bugle/Synthé

Ludo Prieur : Basse/Guitare/Contrebasse

Thomas Le Galo : Batterie

Les instruments circulent, les rôles changent. C’est un trio, mais ça sonne plus large.

Le mercredi 13 mai 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-13T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-14T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-13T20:00:00+02:00_2026-05-13T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05