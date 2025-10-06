JEANFI JANSSENS – LE CADRAN – PALAIS DES CONGRES Evreux

JEANFI JANSSENS Début : 2026-03-21 à 20:30. Tarif : – euros.

Chez Jeanfi, l’aventure est au coin de la rue… Le steward le plus populaire de France revient avec un nouveau one man show et des anecdotes totalement inédites.Si Jeanfi n’était pas attendu dans les avions, il l’est encore moins dans le monde du show business… et sa mère non plus ! Choc des milieux, choc de culture, attention turbulences sévères en vue et rires garantis !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CADRAN – PALAIS DES CONGRES BD DE NORMANDIE 27000 Evreux 27