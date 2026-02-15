CELTIC LEGENDS – LE CADRAN – PALAIS DES CONGRES Evreux
2026-03-05 à 20:00 CELTIC LEGENDS LE CADRAN - PALAIS DES CONGRES BD DE NORMANDIE 27000 Evreux 27
2026-03-07 à 20:30 MARINE LEONARDI LE CADRAN / LE TANGRAM - EVREUX 1 bis, bd de normandie 27000 Evreux 27
2026-03-19 à 20:30 LE PRENOM LE CADRAN - PALAIS DES CONGRES BD DE NORMANDIE 27000 Evreux 27
2026-03-20 à 20:00 LES VULVES ASSASSINES LE KLUBB / LE TANGRAM - EVREUX 1, AVENUE ARISTIDE BRIAND 27000 Evreux 27
2026-03-21 à 20:00 JYEUHAIR LE KUBB / LE TANGRAM - EVREUX 1, Avenue Aristide Briand 27000 Evreux 27
2026-03-21 à 20:30 CINE COMEDY CLUB CINÉMA PATHÉ 3 RUE DU 7EME CHASSEUR 27000 Evreux 27
2026-03-21 à 20:30 JEANFI JANSSENS LE CADRAN - PALAIS DES CONGRES BD DE NORMANDIE 27000 Evreux 27
2026-03-26 à 20:00 MICHELLE BLADES LE KLUBB / LE TANGRAM - EVREUX 1, AVENUE ARISTIDE BRIAND 27000 Evreux 27
Un sacre de printemps le grand embrasement ou musique pour un roi fou rue du Panorama Eglise Saint-Michel Évreux Eure 2026-03-29 16:00:00 2026-03-29 16:00:00
2026-04-17 à 20:30 FLORIAN LEX LE CADRAN - PALAIS DES CONGRES BD DE NORMANDIE 27000 Evreux 27
La Vélo ferrée (V2702) 27000 Évreux Eure Normandie Pédalez sur une ancienne voie ferrée à la poursuite des incontournables de la région champs de lin, châteaux et abbaye du Bec-Hellouin.
Avant vos premiers coups de pédale, visitez Evreux, nouvellement labellisée ville d'art et d'histoire . La cathédrale Notre-Dame et le beffroi sont des lieux incontournables. Après cette balade en ville, pédalez sur l'ancienne voie ferrée traversant forêts et champs. Pour admirer les fleurs de lin, culture typique de la région, ne gardez pas votre tête dans le guidon. Quelques kilomètres plus tard, vous entrez dans la ville du Neubourg faites-y une pause. Produits du terroir, marché animé et découvertes culturelles vous y attendent. Après ce moment de détente, reprenez la route et voyagez à travers l'époque médiévale. Sur votre chemin, vous découvrirez le domaine d'Harcourt et son incroyable arboretum. Pour terminer en beauté votre balade, prenez la direction du Bec-Hellouin désigné comme "Plus beaux villages de France". Cet authentique village vous accueillera avec son abbaye bénédictine.
Voie Verte d'Evreux à la Vallée du Bec 27000 Évreux Eure Normandie D'Evreux à La Vallée du Bec, découvrez un itinéraire "Voie Verte" au passé ferroviaire et rural. L'excursion champêtre sur la Voie Verte d'Evreux à la Vallée du Bec, suit le tracé d'une ancienne voie ferrée qui reliait Evreux à Honfleur. Sur 42 kilomètres d'itinéraire sécurisé et balisé, elle vous emmène d'Evreux au village très normand du Bec-Hellouin et sa célèbre abbaye. Que l'on soit à pied, à vélo, en roller... l'itinéraire distille en douceur villages, bois et mares, églises de campagne, petites gares endormies, maison de garde-barrière, fermes rurales de Normandie...
20ème anniversaire du grand orgue de la cathédrale différents visages de l'orgue Rue Charles Corbeau Evreux Cathédrale Notre-Dame Évreux Eure 2026-09-13 15:00:00 2026-09-13 15:00:00
2026-09-19 à 20:00 NORA HAMZAWI LE CADRAN - PALAIS DES CONGRES BD DE NORMANDIE 27000 Evreux 27
2026-09-26 à 20:00 PHILIPPE CAVERIVIERE LE CADRAN / LE TANGRAM - EVREUX 1 bis, bd de normandie 27000 Evreux 27
2026-10-02 à 20:00 SELLIG LE CADRAN - PALAIS DES CONGRES BD DE NORMANDIE 27000 Evreux 27
2027-04-02 à 20:00 EDGAR YVES JR - VIGILANCE LE CADRAN - PALAIS DES CONGRES BD DE NORMANDIE 27000 Evreux 27