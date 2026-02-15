La Vélo ferrée (V2702) 27000 Évreux Eure Normandie Pédalez sur une ancienne voie ferrée à la poursuite des incontournables de la région champs de lin, châteaux et abbaye du Bec-Hellouin.

Avant vos premiers coups de pédale, visitez Evreux, nouvellement labellisée ville d'art et d'histoire . La cathédrale Notre-Dame et le beffroi sont des lieux incontournables. Après cette balade en ville, pédalez sur l'ancienne voie ferrée traversant forêts et champs. Pour admirer les fleurs de lin, culture typique de la région, ne gardez pas votre tête dans le guidon. Quelques kilomètres plus tard, vous entrez dans la ville du Neubourg faites-y une pause. Produits du terroir, marché animé et découvertes culturelles vous y attendent. Après ce moment de détente, reprenez la route et voyagez à travers l'époque médiévale. Sur votre chemin, vous découvrirez le domaine d'Harcourt et son incroyable arboretum. Pour terminer en beauté votre balade, prenez la direction du Bec-Hellouin désigné comme "Plus beaux villages de France". Cet authentique village vous accueillera avec son abbaye bénédictine.