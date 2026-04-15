Visite libre du jardin, Jardin de l’avenue du château, Évreux

Visite libre du jardin 6 et 7 juin Jardin de l’avenue du château Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Nous serons présents, pourrons vous accompagner et répondre à vos questions.

Jardin de l’avenue du château 15 avenue du château, 27000 Évreux Évreux 27000 Navarre Eure Normandie 06 81 73 41 99 Une maison XIXe et son jardin créé il y a dix ans. Parking à proximité, accès et sortie du jardin par un escalier d’une dizaine de marches.

Nous serons présents, pourrons vous accompagner et répondre à vos questions.

©Photo personnelle