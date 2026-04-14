Visite libre du jardin, Jardin des coteaux de Saint-Michel, Évreux

Visite libre du jardin 5 – 7 juin Jardin des coteaux de Saint-Michel Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T13:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Le jardin des coteaux de Saint-Michel à Evreux, conçu par François Simonaire, est un lieu qui se distingue par sa singularité et son approche novatrice du jardinage. Crée avec passion et minutie, ce jardin de 1200 m² est un véritable espace d’expérimentation végétale où la diversité et l’originalité des plantes prennent toute leur importance. L’espace est organisé autour de plusieurs espaces thématiques, où l’on retrouve des ambiances variées : Des massifs, lumineux et colorés aux zones plus ombragées, en passant par des allées bordées de végétaux, soigneusement choisi.

Ce jardinier paysagiste reconnu a su transformer le site en laboratoire vivant, dans lequel chaque coin, dévoile un mariage, parfait entre esthétique, biodiversité et botanique. Un terrain unique où l’on se sent à la fois acteur et spectateur du vivant.

Jardin des coteaux de Saint-Michel 12 rue de la Marne, 27000 Evreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie 06 86 75 31 13 http://passion-jardin.net https://www.facebook.com/francois.simonaire Le jardin des coteaux de Saint-Michel à Evreux, conçu par François Simonaire, est un lieu qui se distingue par sa singularité et son approche novatrice du jardinage. Crée avec passion et minutie, ce jardin de 1200 m² est un véritable espace d’expérimentation végétale où la diversité et l’originalité des plantes prennent toute leur importance. L’espace est organisé autour de plusieurs espaces thématiques, où l’on retrouve des ambiances variées : Des massifs, lumineux et colorés aux zones plus ombragées, en passant par des allées bordées de végétaux, soigneusement choisi.

Ce jardinier paysagiste reconnu a su transformer le site en laboratoire vivant, dans lequel chaque coin, dévoile un mariage, parfait entre esthétique, biodiversité et botanique. Un terrain unique où l’on se sent à la fois acteur et spectateur du vivant. Parking.

Le jardin des coteaux de Saint-Michel à Evreux, conçu par François Simonaire, est un lieu qui se distingue par sa singularité et son approche novatrice du jardinage. Crée avec passion et minutie, ce …

©francois simonaire