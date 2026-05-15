Évreux

Rendez-Vous aux Jardins Visite guidée de la serre tropicale et des jardins d’Ara

Rue de Pannette Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:00:00

fin : 2026-06-06 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Dans le cadre de la 23ème édition des Rendez-Vous aux Jardins , une visite guidée de la serre tropicale vous est proposée.

Cette visite guidée de la serre tropicale et de ses jardins thématiques environnants est proposée, animée par les jardiniers.

Passionnés et à l’écoute, ils partageront leur savoir-faire et répondront à toutes vos questions.

Les jardiniers vous attendent nombreux ! .

Rue de Pannette Évreux 27000 Eure Normandie polepatrimoine@evreux.fr

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English : Rendez-Vous aux Jardins Visite guidée de la serre tropicale et des jardins d’Ara

L’événement Rendez-Vous aux Jardins Visite guidée de la serre tropicale et des jardins d’Ara Évreux a été mis à jour le 2026-05-15 par Comptoir des Loisirs