Les portraits prennent vie, Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux, Évreux

Les portraits prennent vie Samedi 23 mai, 17h00 Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Quelques portraits du musées s’animent et prennent vie le temps d’une soirée exceptionnelle. Ecoutez les personnages des tableaux vous raconter leurs histoires grâce aux cartels numériques conçus par la classe.

Découvrez ensuite les autoportraits originaux, intimes et symboliques réalisés par les élèves. Chacun a pu, au travers d’une photographie transformée et transcendée, exprimer sa sensibilité ou ses émotions pronfondes.

Ce projet a été mené dans le cadre d’une liaison interdegré entre l’école élémentaire et le Collège Jacques Daviel de Mesnil-en-Ouche.

Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux 27 000 Evreux Évreux 27000 Evreux Portes de Normandie Eure Normandie 0232318190 https://evreux.fr/sortir/culture/musee-evreux/ Histoire locale : grandes figures et traditions du département de l’Eure.

Sélection d’objets évoquant Evreux à travers les âges. Œuvres à caractère religieux : albâtres, tapisseries d’Aubusson, mobilier…

Archéologie : une partie du mur de l’antique cité. La présentation est ordonnée autour de quatre unités chronologiques : préhistorique, protohistorique, gallo-romaine et mérovingienne. Elle illustre l’occupation humaine de la région à travers quelques grands thèmes : échanges, religion, vie quotidienne. La collection de bronzes romains est particulièrement remarquable. La plupart des objets exposés ont été retrouvés lors de fouilles dans le département, à Évreux même et sur le site du Vieil-Évreux.

Peinture, céramique et mobilier des XVIIe et XVIIIe siècles : plusieurs salons sont reconstitués afin de faire revivre les œuvres dans leur contexte. Ainsi le salon jaune est principalement consacré au style Louis XVI et le salon vert (Louis XV) est orné des boiseries du château de Navarre.

Collection de montres.

Collections du XXe siècle.

La classe, l’œuvre !

© Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux