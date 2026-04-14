Aller au boulot à vélo, c’est du gâteau !, WIMOOV, Évreux

Aller au boulot à vélo, c’est du gâteau ! Jeudi 7 mai, 09h30, 13h30 WIMOOV Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T09:30:00+02:00 – 2026-05-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T13:30:00+02:00 – 2026-05-07T16:00:00+02:00

Le 07 mai, Wimoov organise une journée à l’occasion de « Mai à Vélo” à Évreux, spécialement dédiée aux professionnels accompagnant des publics en insertion.

Une demi journée au choix vous est proposée (matin ou après midi), afin de découvrir et expérimenter la mobilité à vélo sur Évreux.

Cette initiative vise à :

• faire découvrir une alternative de déplacement accessible à tous,

• proposer un trajet à vélo,

• (re)découvrir des structures locales engagées, avec la visite du chantier d’insertion et atelier de réparation de vélos CICERONE et de VELOO, un service de location de VAE à Évreux et un service de réparations.

Parce qu’aller au boulot à vélo, c’est du gâteau !

Organisation :

• 9h30 – 12h00 : accueil à 9h30, rappels de sécurité, puis départ du parcours.

• 13h30 – 16h00 : accueil à 13h30, rappels de sécurité, puis départ du parcours.

Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez venir avec votre propre vélo.

Pour des raisons de sécurité, le port du casque sera obligatoire ; nous pourrons en fournir si nécessaire.

Un questionnaire vous est transmis afin de confirmer votre participation et de faciliter l’organisation de la journée. Il est accessible au lien suivant : https://forms.office.com/e/ftfzG4gXqi

Inscriptions ouvertes jusqu’au 21 avril 2026.

N’hésitez pas à transmettre ce mail à vos collègues qui ne l’auraient pas reçu !

Enfilez votre plus belle tenue de sport, et joignez-vous à nous !

Nous serions ravis de vous compter parmi nous pour ce temps convivial et axé sur la découverte des mobilités douces.

PS : Si vous souhaitez venir avec un bénéficiaire que vous accompagnez, il sera le bienvenu. Néanmoins, vous devez bien participer à cet évènement pour qu’il puisse y être inscrit.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à me contacter via le mail ou le numéro suivant : cindy.leroy@wimoov.org / 0638917337

Bien cordialement,

L’équipe Wimoov Normandie

WIMOOV 60 rue de pannette, Evreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/ftfzG4gXqi »}] [{« link »: « https://forms.office.com/e/ftfzG4gXqi »}, {« link »: « mailto:cindy.leroy@wimoov.org »}]

Le 07 mai, Wimoov organise une journée à l’occasion de « Mai à Vélo” à Évreux, spécialement dédiée aux professionnels accompagnant des publics en insertion.

Wimoov