Voie Verte d’Evreux à la Vallée du Bec Évreux Eure

Voie Verte d’Evreux à la Vallée du Bec

D’Evreux à La Vallée du Bec, découvrez un itinéraire « Voie Verte » au passé ferroviaire et rural. L’excursion champêtre sur la Voie Verte d’Evreux à la Vallée du Bec, suit le tracé d’une ancienne voie ferrée qui reliait Evreux à Honfleur. Sur 42 kilomètres d’itinéraire sécurisé et balisé, elle vous emmène d’Evreux au village très normand du Bec-Hellouin et sa célèbre abbaye. Que l’on soit à pied, à vélo, en roller… l’itinéraire distille en douceur villages, bois et mares, églises de campagne, petites gares endormies, maison de garde-barrière, fermes rurales de Normandie…

English : Voie Verte d’Evreux à la Vallée du Bec

From Evreux to the Bec Valley, explore a greenway with a rural and railroad heritage. The pastoral walk along the greenway linking Evreux to the Bec Valley follows a former railway line that linked Evreux to Honfleur. This 42-kilometre long safe and signposted route leads you from Evreux to the typically Norman village of Harcourt with its medieval castle and its arboretum. Whether on foot, by bike or on roller skates, the walk is dotted with villages, woods, ponds, countryside churches, former train stations, gatekeepers’ houses, Norman country farms, etc.

Deutsch :

Von Evreux nach La Vallée du Bec, entdecken Sie eine « Voie Verte »-Strecke mit Eisenbahn- und ländlicher Vergangenheit. Der ländliche Ausflug auf der Voie Verte von Evreux nach La Vallée du Bec folgt dem Verlauf einer alten Eisenbahnstrecke, die Evreux mit Honfleur verband. Auf 42 Kilometern gesicherter und ausgeschilderter Strecke führt sie Sie von Evreux in das sehr normannische Dorf Le Bec-Hellouin mit seiner berühmten Abtei. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auf Inline-Skates… Die Route führt Sie sanft durch Dörfer, Wälder und Teiche, Landkirchen, kleine verschlafene Bahnhöfe, ein Torwächterhaus und ländliche Bauernhöfe in der Normandie…

Italiano :

Da Evreux a La Vallée du Bec, scoprite un itinerario « Voie Verte » con un passato ferroviario e rurale. L’escursione rurale sulla Voie Verte da Evreux a La Vallée du Bec segue il percorso di una vecchia linea ferroviaria che collegava Evreux a Honfleur. Su 42 chilometri di percorso sicuro e segnalato, vi porterà da Evreux al villaggio normanno di Le Bec-Hellouin e alla sua famosa abbazia. A piedi, in bicicletta o con i rollerblade, il percorso si snoda dolcemente tra villaggi, boschi e stagni, chiese di campagna, piccole stazioni ferroviarie addormentate, case dei guardiani e fattorie rurali della Normandia…

Español :

De Evreux a La Vallée du Bec, descubra un itinerario de la « Voie Verte » con un pasado ferroviario y rural. La excursión rural por la Voie Verte de Evreux a La Vallée du Bec sigue el recorrido de una antigua línea ferroviaria que unía Evreux con Honfleur. A lo largo de 42 kilómetros de recorrido seguro y señalizado, le llevará desde Evreux hasta el mismo pueblo normando de Le Bec-Hellouin y su famosa abadía. Ya sea a pie, en bicicleta o en patines, la ruta destila suavemente pueblos, bosques y estanques, iglesias campestres, pequeñas estaciones de tren adormecidas, casas de guardianes y granjas rurales de Normandía…

