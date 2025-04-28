La Vélo ferrée (V2702) Évreux Eure

La Vélo ferrée (V2702) Évreux Eure vendredi 1 août 2025.

La Vélo ferrée (V2702)

La Vélo ferrée (V2702) 27000 Évreux Eure Normandie

Durée : Distance : 46000.0 Tarif :

Pédalez sur une ancienne voie ferrée à la poursuite des incontournables de la région champs de lin, châteaux et abbaye du Bec-Hellouin.

Avant vos premiers coups de pédale, visitez Evreux, nouvellement labellisée ville d’art et d’histoire . La cathédrale Notre-Dame et le beffroi sont des lieux incontournables. Après cette balade en ville, pédalez sur l’ancienne voie ferrée traversant forêts et champs. Pour admirer les fleurs de lin, culture typique de la région, ne gardez pas votre tête dans le guidon. Quelques kilomètres plus tard, vous entrez dans la ville du Neubourg faites-y une pause. Produits du terroir, marché animé et découvertes culturelles vous y attendent. Après ce moment de détente, reprenez la route et voyagez à travers l’époque médiévale. Sur votre chemin, vous découvrirez le domaine d’Harcourt et son incroyable arboretum. Pour terminer en beauté votre balade, prenez la direction du Bec-Hellouin désigné comme « Plus beaux villages de France ». Cet authentique village vous accueillera avec son abbaye bénédictine.

English : La Vélo ferrée (V2702)

Pedal along an old railroad line in pursuit of the region’s must-sees: flax fields, castles and Bec-Hellouin Abbey.

Before your first pedal stroke, visit Evreux, recently awarded the « Ville d’art et d’histoire » label. The Notre-Dame cathedral and belfry are a must-see. After the city tour, pedal along the old railroad line through forests and fields. Don’t keep your head down when admiring the flax flowers, a typical local crop. A few kilometers later, you enter the town of Le Neubourg: take a break here. Local produce, a lively market and cultural discoveries await you. After this moment of relaxation, get back on the road and travel through medieval times. Along the way, you’ll discover the Harcourt estate and its incredible arboretum. To round off your tour in style, head for Bec-Hellouin, designated as one of the « Most Beautiful Villages in France ». This authentic village welcomes you with its Benedictine abbey.

Deutsch :

Radeln Sie auf einer alten Eisenbahnstrecke den unumgänglichen Sehenswürdigkeiten der Region hinterher: Flachsfelder, Schlösser und die Abtei von Bec-Hellouin.

Bevor Sie das erste Mal in die Pedale treten, sollten Sie Evreux besichtigen, das neu mit dem Label « Stadt der Kunst und Geschichte » ausgezeichnet wurde. Die Kathedrale Notre-Dame und der Belfried sind ein Muss. Nach diesem Stadtbummel radeln Sie auf der alten Eisenbahnstrecke durch Wälder und Felder. Um die Flachsblüten zu bewundern, eine für die Region typische Kultur, sollten Sie Ihren Kopf nicht im Lenker behalten. Einige Kilometer später erreichen Sie die Stadt Le Neubourg: Legen Sie hier eine Pause ein. Dort erwarten Sie regionale Produkte, ein lebhafter Markt und kulturelle Entdeckungen. Nach diesem Moment der Entspannung setzen Sie die Fahrt fort und reisen durch die Zeit des Mittelalters. Auf Ihrem Weg werden Sie die Domaine d’Harcourt und ihr unglaubliches Arboretum entdecken. Als krönenden Abschluss Ihrer Fahrt fahren Sie in Richtung Bec-Hellouin, das zu den « Schönsten Dörfern Frankreichs » gehört. Dieses authentische Dorf empfängt Sie mit seiner Benediktinerabtei.

Italiano :

Pedalate lungo una vecchia linea ferroviaria alla ricerca dei luoghi imperdibili della regione: campi di lino, castelli e l’abbazia di Bec-Hellouin.

Prima della prima pedalata, visitate Evreux, recentemente insignita del marchio « Città d’arte e di storia ». Da non perdere la cattedrale di Notre-Dame e il campanile. Dopo la visita della città, pedalate lungo la vecchia linea ferroviaria attraverso boschi e campi. Per ammirare i fiori di lino, coltura tipica della regione, non tenete la testa nel manubrio. Qualche chilometro dopo, si entra nella città di Le Neubourg: fate una pausa qui. Vi aspettano prodotti locali, un vivace mercato e scoperte culturali. Dopo questo momento di relax, riprendete la strada e viaggiate nel Medioevo. Lungo il percorso, scoprirete la tenuta di Harcourt e il suo incredibile arboreto. Per concludere in bellezza, raggiungete Bec-Hellouin, uno dei « Borghi più belli di Francia ». Questo autentico villaggio vi accoglie con la sua abbazia benedettina.

Español :

Pedalee por una antigua vía férrea en busca de los lugares imprescindibles de la región: campos de lino, castillos y la abadía de Bec-Hellouin.

Antes de su primera pedalada, visite Evreux, recientemente galardonada con el sello de « Ciudad de Arte e Historia ». No se pierda la catedral de Notre-Dame y su campanario. Después de la visita de la ciudad, pedalee por la antigua línea de ferrocarril a través de bosques y campos. Para admirar las flores de lino, cultivo típico de la región, no mantenga la cabeza en el manillar. Unos kilómetros más adelante, entrará en la ciudad de Le Neubourg: haga aquí una pausa. Le esperan productos locales, un animado mercado y descubrimientos culturales. Tras este momento de relajación, vuelva a la carretera y viaje a través de la época medieval. Por el camino, descubrirá el dominio de Harcourt y su increíble arboreto. Para terminar el viaje por todo lo alto, diríjase a Bec-Hellouin, declarado uno de los « Pueblos más bonitos de Francia ». Este auténtico pueblo le da la bienvenida con su abadía benedictina.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-28 par Normandie Tourisme