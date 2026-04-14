Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mai à Vélo 2026, ASCE27, Évreux

Mai à Vélo 2026, ASCE27, Évreux

Mai à Vélo 2026, ASCE27, Évreux vendredi 1 mai 2026.

Lieu : ASCE27

Adresse : 1 Avenue du Maréchal Foch, 27000 Évreux, France

Ville : 27000 Évreux

Département : Eure

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai ASCE27 Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

ASCE27 1 Avenue du Maréchal Foch, 27000 Évreux, France Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=209712

À voir aussi à Evreux (Eure)