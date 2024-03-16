TALENTS D’UKRAINE – NARBONNE ARENA Narbonne

TALENTS D’UKRAINE Début : 2025-09-26 à 19:30. Tarif : – euros.

FIMALAC ENTERTAINMENT PRÉSENTE : TALENTS D’UKRAINESoirée Talents d’UkraineLes 25 et 26 septembre, la scène de Narbonne Arena accueillera la soirée des Talents d’Ukraine, une exceptionnelle palette artistique qui proposera danse, chant, acrobatie et musique, complétée par des musiciens de notre région. Ces deux spectacles sont organisés par l’association Narbonne Ukraine, au profit des réfugiés de la guerre en Ukraine et du peuple ukrainien. Au programme…L’Ensemble populaire de danse et de variété « Caprice » de Mykolaïv, une troupe phare de la ville ukrainienne, partagera son répertoire de compositions chorégraphiques, allant du folklore traditionnel à des tableaux plus contemporains, en passant par des comédies musicales et des tableaux abordant des questions sociétales.Anastasiia Dymyd, jeune chanteuse de 11 ans, fera entendre son incroyable voix. Elle avait représenté l’Ukraine au Concours Eurovision junior en 2023, à l’âge de seulement 9 ans, et avait terminé à la 5e place.Margarita Meleshko, auteure et interprète, interprètera des chansons traditionnelles. A l’aise dans divers registres, elle a fait partie de l’orchestre Lords of the sound et de l’ensemble de jazz de la fanfare nationale ukrainienne. Elle a également été finaliste de l’émission « Voice of the country » et X-Factor. Elle interprètera deux chansons en lien avec la guerre en Ukraine, avec l’appui de vidéos, et deux chansons en français.Inspire Extraordinary, troupe de gymnastes et d’acrobates de Mikolaïv, apportera une touche à la fois sportive et spectaculaire avec un show spécialement conçu pour Narbonne. Un émerveillement !

NARBONNE ARENA 74 AVENUE MAITRE HUBERT MOULY 11100 Narbonne 11