Évreux

Rendez-Vous aux Jardins Jardin de l’Avenue du château

15 Avenue du Château Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Dans le cadre de la 23ème édition des Rendez-Vous aux Jardins , le Jardin de l’Avenue du château vous ouvre ses portes.

Ce jardin a été crée il ya dix ans autour d’une maison construite en 1862, année de la création de l’hôpital spécialisé.

L’accueil est assuré par les propriétaires qui seront ravis de répondre à vos questions. .

15 Avenue du Château Évreux 27000 Eure Normandie +33 6 81 73 41 99

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English : Rendez-Vous aux Jardins Jardin de l’Avenue du château

L’événement Rendez-Vous aux Jardins Jardin de l’Avenue du château Évreux a été mis à jour le 2026-05-15 par Comptoir des Loisirs