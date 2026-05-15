Rendez-Vous aux Jardins Jardin de l’Avenue du château Évreux
Rendez-Vous aux Jardins Jardin de l’Avenue du château Évreux samedi 6 juin 2026.
Évreux
Rendez-Vous aux Jardins Jardin de l’Avenue du château
15 Avenue du Château Évreux Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Dans le cadre de la 23ème édition des Rendez-Vous aux Jardins , le Jardin de l’Avenue du château vous ouvre ses portes.
Ce jardin a été crée il ya dix ans autour d’une maison construite en 1862, année de la création de l’hôpital spécialisé.
L’accueil est assuré par les propriétaires qui seront ravis de répondre à vos questions. .
15 Avenue du Château Évreux 27000 Eure Normandie +33 6 81 73 41 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rendez-Vous aux Jardins Jardin de l’Avenue du château
L’événement Rendez-Vous aux Jardins Jardin de l’Avenue du château Évreux a été mis à jour le 2026-05-15 par Comptoir des Loisirs
À voir aussi à Evreux (Eure)
- SUUNS LE KLUBB / LE TANGRAM – EVREUX Evreux 21 mai 2026
- Au fil de l’eau, Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux, Évreux 23 mai 2026
- Une œuvre, des histoires, Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux, Évreux 23 mai 2026
- Les portraits prennent vie, Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux, Évreux 23 mai 2026
- Mises en scène !, Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux, Évreux 23 mai 2026