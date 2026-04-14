Mises en scène !, Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux, Évreux

Mises en scène ! Samedi 23 mai, 17h00 Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Lorsque des légendes ou des textes littéraires inspirent les peintres, cela peut donner naissance à des oeuvres étonnantes, poétiques ou bien … animées ! Découvrez les oeuvres de Pierre Antoine Augustin Vafflard et Eugène Ernest Hillemacher sous un nouveau jour à travers les textes et saynètes des élèves.

Ce projet a été mené dans le cadre d’une liaison interdegré entre l’école élémentaire et le Collège Jacques Daviel de Mesnil-en-Ouche.

Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux 27 000 Evreux Évreux 27000 Evreux Portes de Normandie Eure Normandie 0232318190 https://evreux.fr/sortir/culture/musee-evreux/ Histoire locale : grandes figures et traditions du département de l’Eure.

Sélection d’objets évoquant Evreux à travers les âges. Œuvres à caractère religieux : albâtres, tapisseries d’Aubusson, mobilier…

Archéologie : une partie du mur de l’antique cité. La présentation est ordonnée autour de quatre unités chronologiques : préhistorique, protohistorique, gallo-romaine et mérovingienne. Elle illustre l’occupation humaine de la région à travers quelques grands thèmes : échanges, religion, vie quotidienne. La collection de bronzes romains est particulièrement remarquable. La plupart des objets exposés ont été retrouvés lors de fouilles dans le département, à Évreux même et sur le site du Vieil-Évreux.

Peinture, céramique et mobilier des XVIIe et XVIIIe siècles : plusieurs salons sont reconstitués afin de faire revivre les œuvres dans leur contexte. Ainsi le salon jaune est principalement consacré au style Louis XVI et le salon vert (Louis XV) est orné des boiseries du château de Navarre.

Collection de montres.

Collections du XXe siècle.

La classe, l’œuvre !

© Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux